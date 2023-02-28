Никульчиков Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикульчиков Иван Николаевич

Никульчиков Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Никульчиков Николай

Мать: Никульчикова Евлампия Александровна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Никульчиков Николай Иванович

Мать ребёнка: Никульчикова Татьяна Евграфовна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Никульчиков Василий Иванович

Мать ребёнка: Никульчикова Татьяна Евграфовна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Никульчиков Евгений Иванович

Мать ребёнка: Никульчикова Татьяна Евграфовна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никульчикова Татьяна Евграфовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close