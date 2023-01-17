Никульчиков Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
09.01.1903
Сын: Никульчиков Павел Николаевич
Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Онисифоровна
Рождение ребёнка
11.03.1905 ст.
Дочь: Никульчикова Александра Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1907 ст.
Сын: Никульчиков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Онисифоровна
Восприемники: деревни Захарьино крестьянин Николай Петров Ерохов и дочь псаломщика Асенефа Аполлонова Лощилова.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно