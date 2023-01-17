Никульчиков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикульчиков Николай Иванович

Никульчиков Николай Иванович

avatar

Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Никульчиков Иван Николаевич

Мать: Никульчикова Татьяна Евграфовна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.01.1903

Сын: Никульчиков Павел Николаевич

Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Онисифоровна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.03.1905 ст.

Дочь: Никульчикова Александра Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.05.1907 ст.

Сын: Никульчиков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Никульчикова Ольга Онисифоровна

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемники: деревни Захарьино крестьянин Николай Петров Ерохов и дочь псаломщика Асенефа Аполлонова Лощилова.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никульчикова Ольга Онисифоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close