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Меншутин Иван Иванович

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.01.1807

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1807

Отец: Меншутин Иван Данилович

Мать: Меншутина Степанида Кирилловна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Меншутин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Меншутина Анисья Пантелеевна

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1852

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Меншутина Анисья Пантелеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншутина Анисья Пантелеевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1852