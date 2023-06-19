Меншутин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения29.01.1807
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1807
Рождение ребёнка
1840
Сын: Меншутин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Меншутина Анисья Пантелеевна
Рождение ребёнка
30.10.1852
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Меншутина Анисья Пантелеевна
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852