Меншутина (-) Степанида Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
29.01.1807
Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович
Рождение ребёнка
24.03.1809
Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович
Рождение ребёнка
02.05.1810
Сын: Меншутин Николай Иванович
Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович
Рождение ребёнка
25.07.1812
Дочь: Соломония Ивановна
Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович
Рождение ребёнка
09.01.1813
Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович
Рождение ребёнка
25.08.1814
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович
Рождение ребёнка
01.09.1816
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович
Рождение ребёнка
15.07.1818
Сын: Меншутин Макарий Иванович
Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Меншутин Василий Иванович
Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно