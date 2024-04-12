Меншутина (-) Степанида Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншутина (-) Степанида Кирилловна

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.01.1807

Сын: Меншутин Иван Иванович

Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.03.1809

Сын: Меншутин Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.05.1810

Сын: Меншутин Николай Иванович

Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.07.1812

Дочь: Соломония Ивановна

Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.01.1813

Сын: Меншутин Иван Иванович

Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1814

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1816

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1818

Сын: Меншутин Макарий Иванович

Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Меншутин Василий Иванович

Отец ребёнка: Меншутин Иван Данилович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Иван Данилович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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