Меншутина (-) Анисья Пантелеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Сын: Меншутин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Меншутин Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1852
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Меншутин Иван Иванович
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно