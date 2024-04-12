Меншутина (-) Анисья Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншутина (-) Анисья Пантелеевна

Место рождения

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Меншутин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Меншутин Иван Иванович

Погорелое Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.10.1852

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Меншутин Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншутин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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