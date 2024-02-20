Тохтамыш (Тараш) Фотия Пантелеевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения20.06.1868
Дата смерти01.12.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Тохтамыш Константин Харлампиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович
Сын: Тохтамыш Василий Харлампиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович
Сын: Тохтамыш Евфимий Харлампиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович
Дочь: Александра Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович
Дочь: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович
Сын: Тохтамыш Иван Харлампиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович
Дочь: Анастасия Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович
Дочь: Мария Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович
Дочь: Анастасия-Мл. Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович
Сын: Тохтамыш Дмитрий Харлампиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович
Дочь: Елизавета Харлампиевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович
Сын: Тохтамыш Михаил Харлампиевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович