Тохтамыш (Тараш) Фотия Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Тараш) Фотия Пантелеевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

20.06.1868

Дата смерти

01.12.1908

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1868

Отец: Тараш Пантелеймон Саввич

Мать: Тараш Елизавета Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
10.07.1888

Муж: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
12.05.1889

Сын: Тохтамыш Константин Харлампиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Тохтамыш Василий Харлампиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.01.1891

Сын: Тохтамыш Евфимий Харлампиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.02.1892

Дочь: Александра Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
13.11.1893

Дочь: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
19.03.1896

Сын: Тохтамыш Иван Харлампиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.10.1898

Дочь: Анастасия Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Мария Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.01.1903

Дочь: Анастасия-Мл. Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.06.1905

Сын: Тохтамыш Дмитрий Харлампиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.10.1907

Дочь: Елизавета Харлампиевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Тохтамыш Михаил Харлампиевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Харлампий Иванович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.12.1908
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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