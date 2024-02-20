(Тохтамыш) Елизавета Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тохтамыш) Елизавета Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

10.10.1907

Дата смерти

29.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1907

Отец: Тохтамыш Харлампий Иванович

Мать: Тохтамыш Фотия Пантелеевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
29.10.1907
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Послеродовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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