Тохтамыш Иван Харлампиевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения19.03.1896
Дата смерти?.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1896
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
?.12.1937
Книга памяти мариупольских греков Тахтамыш Иван Харлампиевич, 1896 г. , урож. с. Нов. Каракуба. Гражд. СССР. Грек. Прож. в Донецкая обл. Арест. в дек. 1937 г. Реабилитирован. (Источник: ПК2) РАССТРЕЛЯ... Показать все