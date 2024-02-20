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Тохтамыш Иван Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

19.03.1896

Дата смерти

?.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1896

Отец: Тохтамыш Харлампий Иванович

Мать: Тохтамыш Фотия Пантелеевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
?.12.1937
Книга памяти мариупольских греков Тахтамыш Иван Харлампиевич, 1896 г. , урож. с. Нов. Каракуба. Гражд. СССР. Грек. Прож. в Донецкая обл. Арест. в дек. 1937 г. Реабилитирован. (Источник: ПК2) РАССТРЕЛЯ... Показать все
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