Фунотова/Фонотова/ Баркэт (Тохтамыш) София Харлампиевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения13.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1893
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
16.05.1912
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.03.1913
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Михайлович
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Михаил Лазаревич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно