Фунотова/Фонотова/ Баркэт (Тохтамыш) София Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунотова/Фонотова/ Баркэт (Тохтамыш) София Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

13.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1893

Отец: Тохтамыш Харлампий Иванович

Мать: Тохтамыш Фотия Пантелеевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
16.05.1912

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Михаил Лазаревич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.03.1913

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Михайлович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Михаил Лазаревич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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