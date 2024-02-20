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Фуното/Фонотов/Баркэт Михаил Лазаревич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

10.04.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1887

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Лазарь Ильич

Мать: Фуното/фонотова/баркэт София Левтеровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
16.05.1912

Жена: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.03.1913

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Михайлович

Мать ребёнка: Фунотова/фонотова/ Баркэт София Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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