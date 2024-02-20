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Тохтамыш Василий Харлампиевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

13.01.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Тохтамыш Харлампий Иванович

Мать: Тохтамыш Фотия Пантелеевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
13.01.1893
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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