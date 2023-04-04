Алексеев Владимир Сергеевич
мужской, родился 11.11.1861, Москва, город федерального значения Москва
умер 08.02.1939, Москва, город федерального значения Москва
ОтецАлексеев Сергей Владимирович15.05.1836 г.р.
МатьАлексеева (Яковлева) Елизавета (Адель) Васильевна05.04.1841 г.р.
Супруги
Дети
Алексеев Александр Владимирович1883 г.р.
Алексеев Николай Владимирович1884 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1861
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1882
Рождение ребёнка
1883
Сын: Алексеев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Алексеева (Захарова) Прасковья Алексеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алексеев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Алексеева (Захарова) Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
27.07.1886
Сын: Алексеев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Алексеева (Захарова) Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Алексеева) Вера Владимировна
Мать ребёнка: Алексеева (Захарова) Прасковья Алексеевна
Смерть
08.02.1939
Похороны
Неизвестно