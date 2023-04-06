Алексеев Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Владимир Сергеевич

Алексеев Владимир Сергеевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

11.11.1861

Дата смерти

08.02.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1861

Отец: Алексеев Сергей Владимирович

Мать: Алексеева Елизавета (Адель) Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
20.01.1882

Жена: Алексеева Прасковья Алексеевна

Супруг(-а): Прасковья Алексеевна Алексеева (Захарова)
Рождение ребёнка
1883

Сын: Алексеев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1884

Сын: Алексеев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
27.07.1886

Сын: Алексеев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Вера Владимировна

Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Работа или профессия
Неизвестно
директор товарищества "Владимир Алексеев" и товарищества Даниловской камвольной мануфактуры
Работа или профессия
Неизвестно
директор товарищества "Владимир Алексеев" и товарищества Даниловской камвольной мануфактуры
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Образование
Неизвестно
Московский университет, юридический факультет
Смерть
08.02.1939
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close