Алексеев Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1861
Дата смерти08.02.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1861
Бракосочетание
20.01.1882
Супруг(-а): Прасковья Алексеевна Алексеева (Захарова)
Рождение ребёнка
1883
Сын: Алексеев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Алексеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алексеев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
27.07.1886
Сын: Алексеев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Вера Владимировна
Мать ребёнка: Алексеева Прасковья Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Работа или профессия
Неизвестно
директор товарищества "Владимир Алексеев" и товарищества Даниловской камвольной мануфактуры
Работа или профессия
Неизвестно
директор товарищества "Владимир Алексеев" и товарищества Даниловской камвольной мануфактуры
Работа или профессия
Неизвестно
Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог
Образование
Неизвестно
Московский университет, юридический факультет
Смерть
08.02.1939
Похороны
Неизвестно