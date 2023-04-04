Алексеев Владимир Сергеевич 11.11.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексеев Владимир Сергеевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 11.11.1861, Москва, город федерального значения Москва

умер 08.02.1939, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Алексеев Сергей Владимирович15.05.1836 г.р.
Мать
Алексеева (Яковлева) Елизавета (Адель) Васильевна05.04.1841 г.р.
Супруги
Алексеева (Захарова) Прасковья Алексеевна1862 г.р.
Дети
Алексеев Александр Владимирович1883 г.р.
Алексеев Николай Владимирович1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1861

Отец: Алексеев Сергей Владимирович

Мать: Алексеева (Яковлева) Елизавета (Адель) Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Работа или профессия
Неизвестно

Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог

Работа или профессия
Неизвестно

Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог

Работа или профессия
Неизвестно

Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог

Работа или профессия
Неизвестно

Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог

Работа или профессия
Неизвестно

директор товарищества "Владимир Алексеев" и товарищества Даниловской камвольной мануфактуры

Работа или профессия
Неизвестно

директор товарищества "Владимир Алексеев" и товарищества Даниловской камвольной мануфактуры

Работа или профессия
Неизвестно

Директор правления Товарищества "Владимир Алексеев" и Даниловской мануфактуры. Преподаватель оперной студии К.Станиславского, либреттист, переводчик, педагог

Образование
Неизвестно

Московский университет, юридический факультет

Бракосочетание
20.01.1882

Жена: Алексеева (Захарова) Прасковья Алексеевна

Супруг(-а): Прасковья Алексеевна Алексеева (Захарова)

Рождение ребёнка
1883

Сын: Алексеев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Алексеева (Захарова) Прасковья Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1884

Сын: Алексеев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Алексеева (Захарова) Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
27.07.1886

Сын: Алексеев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Алексеева (Захарова) Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Алексеева) Вера Владимировна

Мать ребёнка: Алексеева (Захарова) Прасковья Алексеевна

Смерть
08.02.1939
Москва, город федерального значения Москва

Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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