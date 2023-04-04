Алексеева (Захарова) Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти01.07.1922
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Захаров Алексей Алексеевич
Бракосочетание
20.01.1882
Супруг(-а): Прасковья Алексеевна Алексеева (Захарова)
Рождение ребёнка
1883
Сын: Алексеев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алексеев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
27.07.1886
Сын: Алексеев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Вера Владимировна
Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич
Смерть
01.07.1922
Похороны
Неизвестно