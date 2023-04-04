Алексеева (Захарова) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Захарова) Прасковья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

01.07.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Захаров Алексей Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1882

Муж: Алексеев Владимир Сергеевич

Супруг(-а): Прасковья Алексеевна Алексеева (Захарова)
Рождение ребёнка
1883

Сын: Алексеев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1884

Сын: Алексеев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
27.07.1886

Сын: Алексеев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Вера Владимировна

Отец ребёнка: Алексеев Владимир Сергеевич

Смерть
01.07.1922
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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