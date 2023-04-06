Козлова (Карпова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Карпова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Усятское, Бийский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1830

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Усятское, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Козлов Николай Филимонович

Отец ребёнка: Козлов Филимон Иванович

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1905
Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
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