Козлова (Карпова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Козлов Николай Филимонович
Отец ребёнка: Козлов Филимон Иванович
Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
1905
Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай