Козлов Филимон Иванович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Козлов Иван Максимович
Бракосочетание
09.01.1851 ст.
Енисейское, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1852
Сын: Козлов Николай Филимонович
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Чевалкова Марфа Филимоновна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна
Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Козлов Андрей Филимонович
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно