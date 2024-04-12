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Козлов Филимон Иванович

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Место рождения

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Козлов Иван Максимович

Мать: Козлова Феодосья Ивановна

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
09.01.1851 ст.

Жена: Козлова Татьяна Васильевна

Енисейское, Бийский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Козлов Николай Филимонович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Чевалкова Марфа Филимоновна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Козлов Андрей Филимонович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Васильевна

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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