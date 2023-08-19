Козлов Андрей Филимонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
1887
Сын: Козлов Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шадрина Серафима Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
07.10.1890 ст.
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Ильинична
Место жительства
Около 1900
Рождение ребёнка
03.04.1901 ст.
Сын: Козлов Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
22.04.1904 ст.
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Ильинична
Рождение ребёнка
20.11.1905 ст.
Дочь: Козлова Агния Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно