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Козлов Андрей Филимонович

Место рождения

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Козлов Филимон Иванович

Мать: Козлова Татьяна Васильевна

Быстрянка, Красногорский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1887

Сын: Козлов Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Ильинична

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шадрина Серафима Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Ильинична

Рождение ребёнка
07.10.1890 ст.

Сын: Козлов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Ильинична

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Место жительства
Около 1900
Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
03.04.1901 ст.

Сын: Козлов Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Ильинична

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
22.04.1904 ст.

Сын: Козлов Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Ильинична

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
20.11.1905 ст.

Дочь: Козлова Агния Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Ильинична

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Татьяна Ильинична

Смерть
Неизвестно
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