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Козлова Татьяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Козлов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Филимонович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шадрина Серафима Андреевна

Отец ребёнка: Козлов Андрей Филимонович

Рождение ребёнка
07.10.1890 ст.

Сын: Козлов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Филимонович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Место жительства
Около 1900
Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
03.04.1901 ст.

Сын: Козлов Валентин Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Филимонович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
22.04.1904 ст.

Сын: Козлов Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Козлов Андрей Филимонович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
20.11.1905 ст.

Дочь: Козлова Агния Андреевна

Отец ребёнка: Козлов Андрей Филимонович

Мыюта, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Андрей Филимонович

Смерть
Неизвестно