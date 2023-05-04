Козлова Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Козлов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Козлов Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шадрина Серафима Андреевна
Отец ребёнка: Козлов Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
07.10.1890 ст.
Отец ребёнка: Козлов Андрей Филимонович
Место жительства
Около 1900
Рождение ребёнка
03.04.1901 ст.
Сын: Козлов Валентин Андреевич
Отец ребёнка: Козлов Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
22.04.1904 ст.
Отец ребёнка: Козлов Андрей Филимонович
Рождение ребёнка
20.11.1905 ст.
Дочь: Козлова Агния Андреевна
Отец ребёнка: Козлов Андрей Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно