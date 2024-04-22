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Коворотуша Леонтий Моисеевич

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

16.06.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1856 ст.

Отец: Коворотуша Мойсей Стефанович

Мать: Коворотуша Феврония Васильевна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 24 от 16.06.1856, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=511
Бракосочетание
16.01.1883 ст.

Жена: Коворотуша Марфа Никитична

Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 4 от 16.01.1883, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=38 (2 страницы)
Бракосочетание
09.02.1897 ст.

Жена: Коворотуша Марфа Филипповна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 13 от 09.02.1897, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=360 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно
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