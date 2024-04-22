Коворотуша (Шкутина) Марфа Филипповна
Место рождения
Дата рождения01.09.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1871 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 61 от 01.09.1871, Преображенская церковь
Бракосочетание
09.02.1897 ст.
Запись в книге брачных обысков № 13 от 09.02.1897, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=360 (2 страницы)
Бракосочетание
06.02.1913 ст.
Событие добавлено исключительно для информации и не несёт генеалогической ценности. Второй муж – Федот Иванович Рыбалка. Фамилия Марфы изменена с Коворотуша на Рыбалка. Запись в метрической книге о б... Показать все
Смерть
Неизвестно