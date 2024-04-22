Коворотуша (Шкутина) Марфа Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коворотуша (Шкутина) Марфа Филипповна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

01.09.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 61 от 01.09.1871, Преображенская церковь
Бракосочетание
09.02.1897 ст.

Муж: Коворотуша Леонтий Моисеевич

Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 13 от 09.02.1897, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=360 (2 страницы)
Бракосочетание
06.02.1913 ст.

Муж: не указан

Гужовка, Чернігівська область
Событие добавлено исключительно для информации и не несёт генеалогической ценности. Второй муж – Федот Иванович Рыбалка. Фамилия Марфы изменена с Коворотуша на Рыбалка. Запись в метрической книге о б... Показать все
Смерть
Неизвестно
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