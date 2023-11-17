Коворотуша Феврония Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коворотуша Феврония Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1853 ст.

Сын: Коворотуша Павел Моисеевич

Отец ребёнка: Коворотуша Мойсей Стефанович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 71 от 13.12.1853, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=299
Рождение ребёнка
16.06.1856 ст.

Сын: Коворотуша Леонтий Моисеевич

Отец ребёнка: Коворотуша Мойсей Стефанович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 24 от 16.06.1856, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=511
Рождение ребёнка
24.02.1859 ст.

Сын: Коворотуша Порфирий Моисеевич

Отец ребёнка: Коворотуша Мойсей Стефанович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 8 от 24.02.1859, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=596
Рождение ребёнка
19.10.1861 ст.

Сын: Коворотуша Артемий Моисеевич

Отец ребёнка: Коворотуша Мойсей Стефанович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 53 от 19.01.1861, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=949
Рождение ребёнка
02.04.1863 ст.

Сын: Коворотуша Никита Моисеевич

Отец ребёнка: Коворотуша Мойсей Стефанович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 15 от 02.04.1863, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=1161
Рождение ребёнка
11.10.1864 ст.

Дочь: Коворотуша Параскева Моисеевна

Отец ребёнка: Коворотуша Мойсей Стефанович

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 34 от 11.10.1864, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=1204
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коворотуша Мойсей Стефанович

Смерть
Неизвестно
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