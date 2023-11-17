Коворотуша Феврония Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1853 ст.
Сын: Коворотуша Павел Моисеевич
Отец ребёнка: Коворотуша Мойсей Стефанович
Запись в метрической книге о рождении № 71 от 13.12.1853, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=299
Рождение ребёнка
16.06.1856 ст.
Сын: Коворотуша Леонтий Моисеевич
Отец ребёнка: Коворотуша Мойсей Стефанович
Запись в метрической книге о рождении № 24 от 16.06.1856, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=511
Рождение ребёнка
24.02.1859 ст.
Сын: Коворотуша Порфирий Моисеевич
Отец ребёнка: Коворотуша Мойсей Стефанович
Запись в метрической книге о рождении № 8 от 24.02.1859, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=596
Рождение ребёнка
19.10.1861 ст.
Сын: Коворотуша Артемий Моисеевич
Отец ребёнка: Коворотуша Мойсей Стефанович
Запись в метрической книге о рождении № 53 от 19.01.1861, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=949
Рождение ребёнка
02.04.1863 ст.
Сын: Коворотуша Никита Моисеевич
Отец ребёнка: Коворотуша Мойсей Стефанович
Запись в метрической книге о рождении № 15 от 02.04.1863, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=1161
Рождение ребёнка
11.10.1864 ст.
Дочь: Коворотуша Параскева Моисеевна
Отец ребёнка: Коворотуша Мойсей Стефанович
Запись в метрической книге о рождении № 34 от 11.10.1864, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=1204
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно