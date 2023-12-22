Коворотуша Порфирий Моисеевич
Место рождения
Дата рождения24.02.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1859 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 8 от 24.02.1859, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=596
Бракосочетание
23.01.1884 ст.
Запись в книге брачных обысков № 10 от 23.01.1884, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=73 (2 страницы)
Рождение ребёнка
21.01.1893 ст.
Сын: Коворотуша Евгений Порфирьевич
Мать ребёнка: Коворотуша Ефросиния Акимова
Запись в метрической книге о рождении № 50 от 21.01.1893, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007767809?i=695
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Дочь: Коворотуша Анна Порфирьевна
Мать ребёнка: Коворотуша Ефросиния Акимова
Рождение ребёнка
07.01.1902 ст.
Дочь: Коворотуша Татьяна Порфирьевна
Мать ребёнка: Коворотуша Ефросиния Акимова
Запись в метрической книге о рождении № 3 от 07.01.1902, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007782405?i=65
Смерть
Неизвестно