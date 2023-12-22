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Коворотуша Порфирий Моисеевич

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

24.02.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1859 ст.

Отец: Коворотуша Мойсей Стефанович

Мать: Коворотуша Феврония Васильевна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 8 от 24.02.1859, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781202?i=596
Бракосочетание
23.01.1884 ст.

Жена: Коворотуша Ефросиния Акимова

Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 10 от 23.01.1884, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=73 (2 страницы)
Рождение ребёнка
21.01.1893 ст.

Сын: Коворотуша Евгений Порфирьевич

Мать ребёнка: Коворотуша Ефросиния Акимова

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 50 от 21.01.1893, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007767809?i=695
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.

Дочь: Коворотуша Анна Порфирьевна

Мать ребёнка: Коворотуша Ефросиния Акимова

Гужовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1902 ст.

Дочь: Коворотуша Татьяна Порфирьевна

Мать ребёнка: Коворотуша Ефросиния Акимова

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 3 от 07.01.1902, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007782405?i=65
Смерть
Неизвестно
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