Коворотуша Татьяна Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1902 ст.
Дата смерти29.03.1902 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1902 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 3 от 07.01.1902, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007782405?i=65
Смерть
29.03.1902 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 15 от 30.03.1902, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=410
Похороны
30.03.1902 ст.