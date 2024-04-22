Коворотуша Татьяна Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коворотуша Татьяна Порфирьевна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

07.01.1902 ст.

Дата смерти

29.03.1902 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1902 ст.

Отец: Коворотуша Порфирий Моисеевич

Мать: Коворотуша Ефросиния Акимовна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 3 от 07.01.1902, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007782405?i=65
Смерть
29.03.1902 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 15 от 30.03.1902, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=410
Похороны
30.03.1902 ст.
Гужовка, Чернігівська область
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