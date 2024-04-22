Коворотуша (Денисенкова) Марфа Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коворотуша (Денисенкова) Марфа Никитична

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

01.07.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 27 от 01.07.1860, Преображенская церковь
Бракосочетание
16.01.1883 ст.

Муж: Коворотуша Леонтий Моисеевич

Гужовка, Чернігівська область
Запись в книге брачных обысков № 4 от 16.01.1883, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781203?i=38 (2 страницы)
Смерть
Неизвестно
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