Буева (Кошкина) Екатерина Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.05.1871
Муж: Буев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1872
Рождение ребёнка
10.09.1874
Сын: Буев Никита Петрович
Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1877
Дочь: Буева (Буева) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1880
Сын: Буев Павел Петрович
Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1883
Рождение ребёнка
13.09.1884
Дочь: (Буева) Минодора Петровна
Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1887
Рождение ребёнка
03.06.1890
Дочь: Буева (Буева) Мария Петровна
Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1893
Сын: Буев Семен Петрович
Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич