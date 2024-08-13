Буева (Кошкина) Екатерина Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буева (Кошкина) Екатерина Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Кошкин Феоктист Васильевич

Мать: Кошкина (Тимохина) Феодосия Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.05.1871

Муж: Буев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
16.08.1872

Сын: Буев Иван Петрович

Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
10.09.1874

Сын: Буев Никита Петрович

Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
01.07.1877

Дочь: Буева (Буева) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
28.06.1880

Сын: Буев Павел Петрович

Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
17.03.1883

Сын: Буев Иван Петрович

Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
13.09.1884

Дочь: (Буева) Минодора Петровна

Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
11.07.1887

Сын: Буев Иван Петрович

Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
03.06.1890

Дочь: Буева (Буева) Мария Петровна

Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1893

Сын: Буев Семен Петрович

Отец ребёнка: Буев Петр Васильевич

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