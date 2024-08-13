Кошкина (Тимохина) Феодосия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараруева (Кошкина) Екатерина Феоктистовна
Отец ребёнка: Кошкин Феоктист Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Кошкина) Ксения Феоктистовна
Отец ребёнка: Кошкин Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Буева (Кошкина) Екатерина Феоктистовна
Отец ребёнка: Кошкин Феоктист Васильевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна
Отец ребёнка: Кошкин Феоктист Васильевич