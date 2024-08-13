Кошкина (Тимохина) Феодосия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Тимохина) Феодосия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараруева (Кошкина) Екатерина Феоктистовна

Отец ребёнка: Кошкин Феоктист Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Кошкина) Ксения Феоктистовна

Отец ребёнка: Кошкин Феоктист Васильевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Буева (Кошкина) Екатерина Феоктистовна

Отец ребёнка: Кошкин Феоктист Васильевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Отец ребёнка: Кошкин Феоктист Васильевич

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