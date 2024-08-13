Кошкин Феоктист Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкин Феоктист Васильевич

Кошкин Феоктист Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кошкин Василий Тихонович

Мать: Кошкина (Кошкина) Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараруева (Кошкина) Екатерина Феоктистовна

Мать ребёнка: Кошкина (Тимохина) Феодосия Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Кошкина) Ксения Феоктистовна

Мать ребёнка: Кошкина (Тимохина) Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Буева (Кошкина) Екатерина Феоктистовна

Мать ребёнка: Кошкина (Тимохина) Феодосия Никифоровна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Мать ребёнка: Кошкина (Тимохина) Феодосия Никифоровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.