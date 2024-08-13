Кошкин Феоктист Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Кошкина) Ксения Феоктистовна
Мать ребёнка: Кошкина (Тимохина) Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Буева (Кошкина) Екатерина Феоктистовна
Мать ребёнка: Кошкина (Тимохина) Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна
Мать ребёнка: Кошкина (Тимохина) Феодосия Никифоровна