Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кошкин Феоктист Васильевич

Мать: Кошкина (Тимохина) Феодосия Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Бракосочетание
01.10.1876

Муж: Косенков Николай Федосеевич

Рождение ребёнка
19.10.1878

Дочь: Косенкова (Косенкова) Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич

Рождение ребёнка
29.04.1880

Сын: Косенков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич

Рождение ребёнка
21.09.1886

Сын: Косенков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич

Рождение ребёнка
07.09.1887

Сын: Косенков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич

Рождение ребёнка
11.11.1890

Дочь: Косенкова (Косенкова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич

Рождение ребёнка
14.03.1893

Дочь: Косенкова (Косенкова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич

Рождение ребёнка
23.06.1895

Сын: Косенков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич

Рождение ребёнка
29.09.1896

Дочь: Косенкова (Косенкова) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич

Рождение ребёнка
15.01.1898

Дочь: (Косенкова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич

Рождение ребёнка
27.06.1900

Сын: Косенков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич

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