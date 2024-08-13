Косенкова (Кошкина) Феодосия Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Косенкова (Косенкова) Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич
Сын: Косенков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич
Сын: Косенков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич
Сын: Косенков Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич
Дочь: Косенкова (Косенкова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич
Дочь: Косенкова (Косенкова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич
Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич
Дочь: Косенкова (Косенкова) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич
Дочь: (Косенкова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич
Отец ребёнка: Косенков Николай Федосеевич