Буев Никита Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуев Никита Петрович

Буев Никита Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1874

Отец: Буев Петр Васильевич

Мать: Буева (Кошкина) Екатерина Феоктистовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
10.09.1874
Бракосочетание
31.10.1893

Жена: Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
17.10.1894

Дочь: (Буева) Параскева Никитична

Мать ребёнка: Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
25.10.1896

Сын: Буев Илларион Никитич

Мать ребёнка: Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
07.10.1898

Сын: Буев Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
11.11.1899

Сын: Буев Максим Никитич

Мать ребёнка: Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
25.05.1903

Сын: Буев Михаил Никитич

Мать ребёнка: Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.