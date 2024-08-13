Буев Никита Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1874
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
10.09.1874
Бракосочетание
31.10.1893
Рождение ребёнка
17.10.1894
Дочь: (Буева) Параскева Никитична
Мать ребёнка: Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
25.10.1896
Мать ребёнка: Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
07.10.1898
Сын: Буев Дмитрий Никитич
Мать ребёнка: Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
11.11.1899
Сын: Буев Максим Никитич
Мать ребёнка: Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
25.05.1903
Сын: Буев Михаил Никитич
Мать ребёнка: Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна