Лабзин Гавриил Игнатов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛабзин Гавриил Игнатов

Лабзин Гавриил Игнатов

Место рождения

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Лабзин Игнатий Стефанов

Мать: Авдотья 1жена Ильина

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
31.01.1832

Жена: Наталия Казмина

Рождение ребёнка
01.02.1834

Дочь: Анна Гавриилова

Мать ребёнка: Наталия Казмина

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.09.1835

Дочь: Ефимия Гаврилова

Мать ребёнка: Наталия Казмина

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1838

Дочь: Лабзина Гликерия Гаври(и)лова

Мать ребёнка: Наталия Казмина

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.