Лабзин Гавриил Игнатов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Лабзин Игнатий Стефанов
Мать: Авдотья 1жена Ильина
Бракосочетание
31.01.1832
Жена: Наталия Казмина
Рождение ребёнка
01.02.1834
Дочь: Анна Гавриилова
Мать ребёнка: Наталия Казмина
Рождение ребёнка
14.09.1835
Дочь: Ефимия Гаврилова
Мать ребёнка: Наталия Казмина
Рождение ребёнка
07.05.1838
Дочь: Лабзина Гликерия Гаври(и)лова
Мать ребёнка: Наталия Казмина
Смерть
Неизвестно