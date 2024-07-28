Лабзин Игнатий Стефанов
Место рожденияСаввинская Слобода
Дата рождения1773
Дата смерти18.07.1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья 1жена Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Авдотья 1жена Ильина
Рождение ребёнка
1803
Сын: Федот Игнатов
Мать ребёнка: Авдотья 1жена Ильина
Рождение ребёнка
1806
Сын: Яков Игнатьев
Мать ребёнка: Авдотья 1жена Ильина
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Фекла Игнатьева
Мать ребёнка: Авдотья 1жена Ильина
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1818
Дочь: Наталия Игнатова
Мать ребёнка: Авдотья 1жена Ильина
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Васса Игнатова
Мать ребёнка: Авдотья 1жена Ильина
Бракосочетание
14.07.1826
Жена: Екатерина 2жена Федорова
Женился Саввинскихъ подмонастырныхъ Слобод крестьянинъ Игнатiй Стефановъ, Вторым бракомъ понялъ за себя оной же округи деревни Улитина умершего крестьянина Ивана Стефанова жену-вдову Екатерину Федоров... Показать все
Смерть
18.07.1845