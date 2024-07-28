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Лабзин Игнатий Стефанов

Место рождения

Саввинская Слобода

Дата рождения

1773

Дата смерти

18.07.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья 1жена Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Лабзин Гавриил Игнатов

Мать ребёнка: Авдотья 1жена Ильина

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Федот Игнатов

Мать ребёнка: Авдотья 1жена Ильина

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Яков Игнатьев

Мать ребёнка: Авдотья 1жена Ильина

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Фекла Игнатьева

Мать ребёнка: Авдотья 1жена Ильина

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1818

Дочь: Наталия Игнатова

Мать ребёнка: Авдотья 1жена Ильина

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Васса Игнатова

Мать ребёнка: Авдотья 1жена Ильина

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
14.07.1826

Жена: Екатерина 2жена Федорова

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Женился Саввинскихъ подмонастырныхъ Слобод крестьянинъ Игнатiй Стефановъ, Вторым бракомъ понялъ за себя оной же округи деревни Улитина умершего крестьянина Ивана Стефанова жену-вдову Екатерину Федоров... Показать все
Смерть
18.07.1845
Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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