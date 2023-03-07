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Быков Иван Николаевич

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Место рождения

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Быков Николай Кузьмич

Мать: Быкова Вера Виссарионовна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Быков Александр Иванович

Мать ребёнка: Быкова Анна Николаевна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Быков Николай Иванович

Мать ребёнка: Быкова Анна Николаевна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Быков Степан Иванович

Мать ребёнка: Быкова Анна Николаевна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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