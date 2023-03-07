Быков Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Быков Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Быкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Быкова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Быкова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно