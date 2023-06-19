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Быков Николай Кузьмич

Место рождения

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

20.10.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Быков Кузьма

Мать: Быкова Олимпиада Дмитриевна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Быков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Быкова Вера Виссарионовна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Быков Павел Николаевич

Мать ребёнка: Быкова Вера Виссарионовна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Быков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Быкова Вера Виссарионовна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Быков Степан Николаевич

Мать ребёнка: Быкова Вера Виссарионовна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1886 ст.

Сын: Быков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Быкова Вера Виссарионовна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.

Дочь: Быкова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Быкова Вера Виссарионовна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Вера Виссарионовна

Смерть
20.10.1902 ст.
Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
От ущемления паховой грыжи в нетрезвом состоянии.