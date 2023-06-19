Быков Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти20.10.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Быков Кузьма
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Быкова Вера Виссарионовна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Быкова Вера Виссарионовна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Быкова Вера Виссарионовна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Быкова Вера Виссарионовна
Рождение ребёнка
27.04.1886 ст.
Мать ребёнка: Быкова Вера Виссарионовна
Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.
Дочь: Быкова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Быкова Вера Виссарионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1902 ст.
От ущемления паховой грыжи в нетрезвом состоянии.