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Быкова Вера Виссарионовна

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Место рождения

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Быков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Быков Николай Кузьмич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Быков Павел Николаевич

Отец ребёнка: Быков Николай Кузьмич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Быков Василий Николаевич

Отец ребёнка: Быков Николай Кузьмич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Быков Степан Николаевич

Отец ребёнка: Быков Николай Кузьмич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Быков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Быков Николай Кузьмич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Николай Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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