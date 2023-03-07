Быкова Вера Виссарионовна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Быков Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Быков Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Быков Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Быков Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Быков Николай Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно