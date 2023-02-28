(Крючкова) Евгения Афанасьева
Место рождения
Дата рождения21.12.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1844
Бракосочетание
09.?.1864
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1865
Дочь: Пелагия Михайлова
Отец ребёнка: Романов Максим Андреев
Бракосочетание
21.01.1868
Муж: Семён Григорьев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: Васса Семёнова
Отец ребёнка: Семён Григорьев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно