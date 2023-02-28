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(Крючкова) Евгения Афанасьева

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.12.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1844

Отец: Крючков Афанасий Емельянов

Мать: Крючкова Екатерина Тимофеева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.?.1864

Муж: Романов Максим Андреев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1865

Дочь: Пелагия Михайлова

Отец ребёнка: Романов Максим Андреев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
21.01.1868

Муж: Семён Григорьев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: Васса Семёнова

Отец ребёнка: Семён Григорьев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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