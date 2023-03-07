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Романов Максим Андреев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

15.05.1846

Дата смерти

03.03.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1846

Отец: Романов Андрей Васильев

Мать: Романова Елена Дмитриева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
09.?.1864

Жена: Евгения Афанасьева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1865

Дочь: Пелагия Михайлова

Мать ребёнка: Евгения Афанасьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
03.03.1867
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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