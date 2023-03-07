Романов Максим Андреев
Место рождения
Дата рождения15.05.1846
Дата смерти03.03.1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1846
Отец: Романов Андрей Васильев
Мать: Романова Елена Дмитриева
Бракосочетание
09.?.1864
Жена: Евгения Афанасьева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
30.09.1865
Дочь: Пелагия Михайлова
Мать ребёнка: Евгения Афанасьева
Смерть
03.03.1867