Романова (Ивашина) Елена Дмитриева
Место рождениясельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Ивашин Дмитрий Иванов
Мать: не указана
сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1842
Сын: Романов Иван
Отец ребёнка: Романов Андрей Васильев
Бракосочетание
29.04.1845
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1846
Отец ребёнка: Романов Андрей Васильев
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно