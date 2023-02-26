Романова (Ивашина) Елена Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Ивашина) Елена Дмитриева

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Место рождения

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1800 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Ивашин Дмитрий Иванов

Мать: не указана

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Романов Иван

Отец ребёнка: Романов Андрей Васильев

Бракосочетание
29.04.1845

Муж: Романов Андрей Васильев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1846

Сын: Романов Максим Андреев

Отец ребёнка: Романов Андрей Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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