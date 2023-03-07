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Романов Андрей Васильев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Романов Василий Иванов

Мать: Агрипина (Аграфена) Петрова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Романов Иван

Мать ребёнка: Романова Елена Дмитриева

Бракосочетание
29.04.1845

Жена: Романова Елена Дмитриева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1846

Сын: Романов Максим Андреев

Мать ребёнка: Романова Елена Дмитриева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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