Романов Андрей Васильев
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
До 1842
Сын: Романов Иван
Мать ребёнка: Романова Елена Дмитриева
Бракосочетание
29.04.1845
Жена: Романова Елена Дмитриева
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1846
Мать ребёнка: Романова Елена Дмитриева
Смерть
Неизвестно