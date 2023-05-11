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Крючков Андрей Афанасьев

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

22.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1861

Отец: Крючков Афанасий Емельянов

Мать: Крючкова Екатерина Тимофеева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.?.1880

Жена: Крючкова Анисья Михайлова

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1888

Сын: Крючков Иван Андреев

Мать ребёнка: Крючкова Анисья Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.08.1891

Дочь: Наталия Андреева

Мать ребёнка: Крючкова Анисья Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Крючков Павел Андреев

Мать ребёнка: Крючкова Анисья Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.07.1895

Сын: Крючков Владимир Андреев

Мать ребёнка: Крючкова Анисья Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Крючков Григорий Андреев

Мать ребёнка: Крючкова Анисья Михайлова

Рождение ребёнка
25.02.1901

Сын: Крючков Василий Андреев

Мать ребёнка: Крючкова Анисья Михайлова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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