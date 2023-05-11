Крючков Андрей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения22.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1861
Бракосочетание
26.?.1880
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
1888
Сын: Крючков Иван Андреев
Мать ребёнка: Крючкова Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
17.08.1891
Дочь: Наталия Андреева
Мать ребёнка: Крючкова Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
01.11.1892
Мать ребёнка: Крючкова Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
05.07.1895
Мать ребёнка: Крючкова Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Крючкова Анисья Михайлова
Рождение ребёнка
25.02.1901
Мать ребёнка: Крючкова Анисья Михайлова
Смерть
Неизвестно