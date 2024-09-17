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Хрулев Николай Михайлович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: Хрулев Михаил Семенович

Мать: Хрулева (Скобичева?) Екатерина Тимофеевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 159 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 93 | Похозяйств... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1893

Жена: Хрулева (Быкова) Татьяна Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 1
Рождение ребёнка
06.01.1894

Сын: Хрулев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Хрулева (Быкова) Татьяна Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 58
Рождение ребёнка
10.02.1895

Дочь: (Хрулева) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Хрулева (Быкова) Татьяна Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 159 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Дочь: (Хрулева) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Хрулева (Быкова) Татьяна Федоровна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 159
Рождение ребёнка
06.10.1903

Сын: Хрулев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Хрулева (Быкова) Татьяна Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 159 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1910

Дочь: (Хрулева) Феоктиста Николаевна

Мать ребёнка: Хрулева (Быкова) Татьяна Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 159 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Смерть
После 1927

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