Хрулев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 159 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 93 | Похозяйств... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1893
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 1
Рождение ребёнка
06.01.1894
Сын: Хрулев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Хрулева (Быкова) Татьяна Федоровна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 58
Рождение ребёнка
10.02.1895
Дочь: (Хрулева) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Хрулева (Быкова) Татьяна Федоровна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 159 | Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1895 год | 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Дочь: (Хрулева) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Хрулева (Быкова) Татьяна Федоровна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 159
Рождение ребёнка
06.10.1903
Сын: Хрулев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Хрулева (Быкова) Татьяна Федоровна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 159 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1910
Дочь: (Хрулева) Феоктиста Николаевна
Мать ребёнка: Хрулева (Быкова) Татьяна Федоровна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 159 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Смерть
После 1927