Хрулев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1845 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1865

Сын: Хрулев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Хрулева Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Хрулев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Хрулева Екатерина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулева Екатерина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1915
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