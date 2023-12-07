Хрулев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1865
Сын: Хрулев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Хрулева Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Сын: Хрулев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Хрулева Екатерина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1915