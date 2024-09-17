Хрулева Анфиса Богдановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Вычислено 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1858 год | 5
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1858
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1858 год | 5
Смерть
Неизвестно