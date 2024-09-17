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Хрулева Анфиса Богдановна

Место рождения

Зверинец, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Зверинец, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1858 год | 5
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
27.01.1858

Муж: Хрулев Михаил Семенович

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1858 год | 5
Смерть
Неизвестно

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