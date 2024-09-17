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Хрулев Василий Николаевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.01.1894

Дата смерти

19.01.1894

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1865 г.р.

Мать

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1894

Отец: Хрулев Николай Михайлович

Мать: Хрулева (Быкова) Татьяна Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 58
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
07.01.1894
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 58
Смерть
19.01.1894
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 1

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