Хрулев Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1894
Дата смерти19.01.1894
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1894
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 58
Место жительства
Неизвестно
Крещение
07.01.1894
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1893 год | 58
Смерть
19.01.1894
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1894 год | 1