Хрулев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1903
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1903
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 159 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрулева Лариса
Рождение ребёнка
26.12.1924
Дочь: (Хрулева) Анфея Александровна
Мать ребёнка: Хрулева Лариса
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 34
Смерть
После 1927