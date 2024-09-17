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Хрулев Александр Николаевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.10.1903

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1903

Отец: Хрулев Николай Михайлович

Мать: Хрулева (Быкова) Татьяна Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 159 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулева Лариса

Рождение ребёнка
26.12.1924

Дочь: (Хрулева) Анфея Александровна

Мать ребёнка: Хрулева Лариса

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 34
Смерть
После 1927

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