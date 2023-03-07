Обухов Меркурей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Меркурей Васильев

Обухов Меркурей Васильев

avatar

Место рождения

дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: Обухов Василий (Васка) Ермолаев

Мать: Обухова Катерина Иванова

дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Обухов Степан Меркуриев

Мать ребёнка: Обухова Мелания Игнатьева

дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Мелания Игнатьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Обуховской, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close