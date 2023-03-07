Обухова Мелания Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1681
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Отец ребёнка: Обухов Меркурей Васильев
дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710