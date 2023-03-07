Обухова Мелания Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова Мелания Игнатьева

Обухова Мелания Игнатьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Обухов Степан Меркуриев

Отец ребёнка: Обухов Меркурей Васильев

дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Меркурей Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close