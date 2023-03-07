Обухова Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Отец ребёнка: Обухов Василий (Васка) Ермолаев
дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680
Отец ребёнка: Обухов Василий (Васка) Ермолаев
дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1685
Сын: Обухов Кондратий Васильев
Отец ребёнка: Обухов Василий (Васка) Ермолаев
дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696
Отец ребёнка: Обухов Василий (Васка) Ермолаев
дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Обухов Василий (Васка) Ермолаев
дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710