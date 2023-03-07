Обухова Катерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Катерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Обухов Федор Васильев

Отец ребёнка: Обухов Василий (Васка) Ермолаев

дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Обухов Меркурей Васильев

Отец ребёнка: Обухов Василий (Васка) Ермолаев

дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Обухов Кондратий Васильев

Отец ребёнка: Обухов Василий (Васка) Ермолаев

дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Обухов Никита Васильев

Отец ребёнка: Обухов Василий (Васка) Ермолаев

дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Обухов Василий Васильев

Отец ребёнка: Обухов Василий (Васка) Ермолаев

дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Василий (Васка) Ермолаев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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