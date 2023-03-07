Обухов Никита Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Никита Васильев

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Место рождения

дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1650 г.р.

Мать

Около 1655 г.р.

Жена

Около 1690 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Обухов Василий (Васка) Ермолаев

Мать: Обухова Катерина Иванова

дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Федосья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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