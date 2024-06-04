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Обухов Кондратий Васильев

Место рождения

дер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Обухов Василий (Васка) Ермолаев

Мать: Обухова Катерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Марфа Осипова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Обухов Федот Кондратьев

Мать ребёнка: Обухова Марфа Осипова

Смерть
После 1729

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