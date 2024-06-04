Обухов Кондратий Васильев
Место рождениядер. Кремлевская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Марфа Осипова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Песчаной Полом, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: Обухова Марфа Осипова
Смерть
После 1729