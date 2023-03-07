Гаврила Алексеевъ
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Алексей Карнеевъ
Мать: Анна Андреева
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гавриловъ Иовъ
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
1809
Рождение ребёнка
1812
Сын: Данила Гавриловъ
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
1815
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анфимова Ирина
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гавриловъ Дмитрей
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
1819
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гавриловъ Семенъ
Мать ребёнка: Евгения
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гавриловъ Фотей
Мать ребёнка: Евгения
Смерть
1824