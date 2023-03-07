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Гаврила Алексеевъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1785

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Алексей Карнеевъ

Мать: Анна Андреева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Гавриловъ Иовъ

Мать ребёнка: Евгения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Евгения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Данила Гавриловъ

Мать ребёнка: Евгения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Евгения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анфимова Ирина

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гавриловъ Дмитрей

Мать ребёнка: Евгения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Евгения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Гавриловъ Семенъ

Мать ребёнка: Евгения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Гавриловъ Фотей

Мать ребёнка: Евгения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1824
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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