Анна Андреева
Место рождения
Дата рождения1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Никифоръ
Отец ребёнка: Алексей Карнеевъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Алексей Карнеевъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Гаврила Алексеевъ
Отец ребёнка: Алексей Карнеевъ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Карнеевъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иванъ Алексеевъ
Отец ребёнка: Алексей Карнеевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Карнеевъ